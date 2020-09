Stiri pe aceeasi tema

- Melania Trump, soția președintelui american Donald Trump, a folosit adresa personala de mail la Casa Alba, potrivit unei foste consiliere a Primei Doamne, care i-a fost și prietena, scrie The Guardian, care preia un articol din Washington Post. Stephanie Winston Wolkoff a publicat recent o carte in…

- Alin Oprea și cea care inca ii este soție, Larisa, arunca cu acuzații grele unul catre celalalt. Cei doi se afla in plin procedeu de divorț, dupa 23 de ani de casnicie care se pare ca nu au fost atat de roz pe cat se crede. Fostul solist de la Talisman iși acuza soția ca l-a inșelat.

- Pe 15 august, un accident teribil a avut loc in judetul Prahova, unde un tren a intrat intr-un autoturism. Pasagerul din dreapta, Tavy Puștiu, a murit pe loc. Ce se intampla acum, de fapt, cu sotia manelistului?! Un apropiat al familiei a spus adevarul! In ce stare se afla sotia manelistului Tavy Puștiu…

- O familie din județul Iași a fost zguduita de o tragedie cumplita dupa ce cei doi copii, unul de un an, altul de trei ani au murit dupa ce au mancat struguri din curtea casei. Boabele ar fi fost stropite cu substanțe otravitoare.Valentin B. era plecat la munca in Germania cand a aflat de tragedie. Barbatul…

- Bianca Andreescu, situata pe locul șase in clasamentul celor mai bune tenismene din lume, se afla acum intr-o postura puțin incomoda, in care a fost adusa chiar de catre fosta ei prietena buna. Ce spune Andreea Prisacariu despre sportiva?

- Jada Pinkett Smith, soția actorului Will Smith, a vorbit in propria sa emisiune, despre relația pe care a avut-o cu artistul August Alsina, cu 21 de ani mai tanar decat ea, scrie Daily Mail. Dezvaluirile au fost facute in fața lui Will Smith, care a intrebat-o detalii despre relația cu Alsina. Jada…

- Furia Phenianului impotriva Seulului este alimentata de manifestele "murdare si insultatoare" la adresa sotiei liderului nord-coreean Kim Jong Un, a declarat ambasadorul rus in Coreea de Nord pentru agentia TASS, informeaza marti AFP.Regimul nord-coreean si-a amplificat in ultimele saptamani…