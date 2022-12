Stiri pe aceeasi tema

- Tzanca Uraganu intervine in scandalul dintre Costeluș de la Clejani și Florin Salam. Dupa ce, zilele trecute, Costelul de la Clejani și Betty, fiica lui Florin Salam, au avut un conflict dupa ce tanara a intrat pe o platforma online, tatal ei a avut și prima reacție in mediul online, in care ii lua…

- Tzanca Uraganu a dat sharoma gratis in Ploiești! Indragitul manelist și-a deschis un nou fast-food, dupa cel din București. Romanii au stat la coada fericiți pentru a se bucura de mancarea calda, fara bani.

- Imagini de-a dreptul șocante la deschiderea shaormeriei lui Tzanca Uraganu! Manelistul a dat lovitura, din nou, asta dupa ce și-a deschis un fast- food in Capitala, iar romanii au creat cozi infernale pentru a se bucura de o shaorme gratis. Iata ce mesaj a transmis cantarețul!

- Cantarețul Dani Mocanu este arestat la domiciliu, asta dupa ce in urma cu ceva timp, atat el, cat și fratele sau, Nando, au fost ridicați de pe Aeroportul Otopeni de autoritați atunci cand se intorceau din Italia din cauza scandalului din benzinaria Pitești. Manelistul a fost acuzat de tentativa de…

- Accidentul produs in Capitala in care un taximetrist a murit și alți patru oameni au fost raniți a fost filmat de catre camera de bord a autobuzului implicat in evenimentul rutier, care a avut loc in noaptea zilei de sambata, 19 noiembrie.

- Dani Mocanu este unul dintre cei mai indragiți artiști de muzica de petrecere din Romania. Insa, de curand, acesta a intrat, din nou, sub atenția autoritaților. Manelistul se afla acum in arest la domiciliu, asta dupa ce a fost trimis in judecata de tentativa de omor. Cantarețul are numeroase dosare…

- Shaorma este una dintre mancarurile preferate de romani atunci cand vine vorba de sfera fast food-ului. Afla cate calorii are o shaorma și cum o poți consuma ca sa nu te ingrași! Cate calorii are o shaorma clasica Shaorma este una dintre preparatele care au capatat un loc fruntaș in opțiunile alimentare…

- Șerban Michelle Antonio, șoferul teribilist care a sfidat poliția, a ignorat jandarmeria și a fost la un pas sa provoace o tragedie, a fost reținut pentru 24 de ore. El a fost audiat ore bune la sediul Brigazii Rutiere. In plus, la testele medico-legale preliminare a ieșit negativ pe linie la alcool…