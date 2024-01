Stiri pe aceeasi tema

- Weekend ul trecut, pe 23 decembrie, era programat derby ul dintre CSM Constanta si Sepsi Sfantu Gheorghe, in Liga Nationala de Baschet feminin. Partida trebuia sa se joace in Sala Sporturilor din Constanta, dar a fost amanata, pentru a face loc unui concert de manele sustinut de Tzanca Uraganu. Situatia…

- Pescobar, pe numele lui real Paul Nicolau, are probleme dupa probleme. La Cluj, va umbla cu taxiul pentru ca a ramas pieton din data de 15 noiembrie 2023.”Gata cu zona de confort, cu mașina și condusul. Dam drumul la instalație: mersul pe jos. Am cam uitat de el. Cand stai cu fundul in mașina, cobori…

- Mașini confiscate de ANAF se vand in Capitala, dar și in alte orașe din țara. Sunt scoase la licitație, dar nu sunt puse la dispoziție informații cu privire la autovehicul, ci doar prețul. Exista cateva excepții. In Iași, de exemplu, se vinde un Citroen, cu 10.000 de euro, despre care aflam insa și…

- Inmatricularile de autoturisme noi au crescut cu 15% in primele zece luni ale anului. La asta a contribuit și programul Rabla, cel mai de succes program al Ministerului Mediului. Dar ce faci totuși daca nu ai bani pentru o mașina noua? Te orientezi catre una second hand.

- BMW, unul dintre sponsorii lui Real Madrid, a decis sa scoata la vanzarea mașinile deținute in sezonul trecut de jucatorii lui Carlo Ancelotti. Dupa ce și-au primit recent noile mașini, jucatorii au returnat mașinile pe care le-au folosit in anul trecut. Iar BMW l-a scos la vanzare pe site-ul oficial.…

- Bogdan de la Ploiești iși vinde mașina! Celebrul cantareț de manele a anunțat ca și-a scos la vanzare boldiul de lux și a postat un videoclip cu acesta. Iata cum arata și cat costa bijuteria pe patru roți a artistului!

- Mașinile electice prind din ce in ce mai mult teren in preferințele șoferilor, dar și in cele ale producatorilor auto, care și-au asumat ca ținta comuna decarbonizarea. Daca majoritatea mașinilor electrice sunt noi și au un design special, fiind de altfel și extrem de silențioase, in Romania exista…

- „Cat timp va mai avea Romania o companie aeriana de stat?”Este intrebarea care se pune in aceste momente in care ajutorul de stat pentru TAROM intarzie, planul de restructurare inca nu e aprobat de Comisia Europeana, iar achiziția de noi avioane e sub semnul intrebarii. In ultimii doi ani, compania…