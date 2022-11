Stiri pe aceeasi tema

- UNTOLD 2023 va avea loc in perioada 3-6 august la Cluj-Napoca. Astazi, 6 octombrie, s-au pus in vanzare primele bilete pentru ediția din 2023 și tot astazi tichetele au fost achiziționate in timp record. Cuprins: Cum se pot procura abonamentele Artiști la UNTOLD 2023 Despre UNTOLD 2022 UPDATE 14.40.…

- Theo Rose nu mai are nevoie de prezentare, fiind una dintre cele mai cunoscute artiste din Romania. Vedeta a fost prezenta la un eveniment, in calitate de prezentatoare. Intr-un interviu la dublu, in exclusivitate pentru Impact.ro, cu YNY Sebi și indragita cantareața, ea ne-a povestit ce a pațit, chiar…

- Una dintre cele mai cunoscute tinere artiste ale Romaniei pare sa-l fi uitat de tot pe fostul ei logodnic. Solista s-a afișat cu noul ei iubit, spre surprinderea fanilor ei de pe rețelele sociale. Cine este focoasa șatena care pare sa-și fi regasit iubirea in brațele altui partener. Prima imagine cu…

- Cabral a avut parte de momente dificile in cadrul show-ului ,,Sunt celebru, scoate-ma de aici” Prezentatorul de televiziune le-a spus și fanilor ce s-a intamplat. Mulți l-au criticat dupa ce au auzit povestea lui. Cu toate astea, vedeta Pro TV a decis sa marturiseasca fiecare detaliu din experiența…

- Mircea Bravo este unul dintre cei mai apreciați și urmariți actori din online-ul din Romania, care a devenit celebru intr-un timp relativ scurt. Acesta s-a facut remarcat pe Youtube cu ajutorul farselor facute pe strada, insa s-a reprofilat repede inspre vloggurile cu bunica lui, care i-au adus mulți…

- 12 celebritați din Romania au lasat confortul de acasa și au acceptat cea mai intensa provocare a vieții lor, alaturi de Cabral și Adela Popescu, respectiv participarea la show-ul „Sunt celebru, scoate-ma de aici!”, al carui prim episod a fost difuzat duminica trecuta la PRO TV. Fanii emisiunii au putut…

- ”Buy now, pay later” sau, cum se spune la noi, ”platesc la leafa”: Oney este o soluție de plata lansata in Franța și care a ajuns acum in 11 țari, inclusiv Romania. Adrian Rusen, Customer Acquisition Director Oney, a vorbit despre acest produs inovator...

- Salman Khan a facut un gest neașteptat fața de Iulia Vantur. Celebrul actor de la Bollywood a atras atenția tuturor cu acest lucru. Toata lumea vorbește acum despre asta. Fanii fostei prezentatoare de știri de la noi au ramas fara reacție atunci cand au luat la cunoștința acest detaliu. Cum a ajutat-o…