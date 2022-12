Stiri pe aceeasi tema

- Betty Salam a intrat live pe platforma Tik-Tok, acolo unde fanii pot dona diferite cadouri, insa fiica lui Florin Salam a avut parte de un scandal, asta dupa ce a intrat cu cei care folosesc ca aceasta aplicație virala. Betty Salam a fost injurata de familie, iar Florin Salam a fost cel care a avut…

- Ambasadorul Chinei in Marea Britanie a fost convocat la Ministerul de Externe dupa arestarea jurnalistului BBC, care relata de la manifestatiile impotriva politicii „zero COVID” a regimului la Shanghai, informeaza agențiile de presa internaționale care citeaza surse guvernamentale britanice. Ambasadorul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a explicat in direct la Romania TV ordonanța privind erbicidele, act care a ridicat multe semne de intrebare printre fermierii din Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Va fi petrecere mare la Bistrița, in acest weekend. Unul dintre cei mai in voga cantareți de muzica de petrecere din Romania vine in SKY Club pe 12 noiembrie. Invitatul de onoare al serii va fi Tzanca Uraganu, cantareț popular de manele. Clubul SKY din Piața Mihai Eminescu va gazdui sambata, 12 noiembrie,…

- Florin Salam a dat detalii despre relațiia lui cu divinitatea, in cadrul unui podcast, in urma cu puțin timp. Celebrul manelist a vorbit despre pacatele lui și a recunoscut ca face adesea greșeli, dar se declara un om credincios. Iata ce a dezvaluit cantarețul!

- Fostul antrenor al Simonei Halep, Adrian Marcu, a declarat, joi, ca pentru jucatoarea romana, depistata pozitiv cu roxadustat la un control antidoping, acesta ar putea fi finalul carierei daca procesul se va prelungi foarte mult, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Alina Marymar face primele declarații dupa ce Madalina Miu l-a acuzat pe Tzanca Uraganu ca ar fi umilit-o pe bruneta. Soția in acte a manelistului face dezvaluiri tranșante in exclusivitate pentru Antena Stars. Ce a declarat aceasta.