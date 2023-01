Stiri pe aceeasi tema

- Tzanca Uraganu este unul dintre cei mai apreciați maneliști de la noi din țara, iar cantarețul a impartașit cu fanii pe rețelele de socializare imagini cu casa in care a locuit in copilarie. Cantarețul a postat o fotografie cu bunica lui, iar manelistul a transmis un mesaj emoționant in mediul online.

- Cantarețul canadian Justin Bieber a denunțat marți o colecție a gigantului suedez H&M in care au fost folosite imaginea și versurile artistului, spunand ca nu si-a dat acordul pentru acea marfa de „gunoi”, transmite Reuters. „Marfa H&M pe care au facut-o cu mine este un gunoi si nu am aprobat-o. Nu…

- Tzanca Uraganu nu se oprește din a-și surprinde fanii de pe rețelele de socializare cu aparițiile sale controversate. De aceasta data, artistul a ales un accesoriu care la prima vedere pare ciudat, insa face parte din colecția unei firme de lux.

- Tzanca Uraganu și Alina Marymar traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar cei doi impartașesc fiecare moment cu urmaritorii sai din mediul online. De aceasta data, Alina Marymar a postat pe rețelele de socializare un mesaj de dragoste pentru manelist. Iata ce i-a transmis lui Tzanca Uraganu!

- Sfatul lui Arafat in caz de cutremur: „Cel mai important este sa nu intre panica si sa lase deoparte toate teoriile de conspiratie si orice poate sa fie raspandit pe retelele de socializare". Prezent, sambata, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta…

- Seful DSU, Raed Arafat, a precizat ca, in caz de cutremur, este foarte important ca oamenii sa nu se panicheze si sa nu urmareasca teoriile de pe retelele de socializare. Prezent sambata, la emisiunea Insider politic de la Prima TV, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, le-a…

- Luni, 31 octombrie, a foost o zi importanta din viața lui Bogdan Mocanu. Manelistul și-a implinit, in mod oficial, un vis pe care il avea de ani de zile. A ținut sa impartașeasca vestea buna cu fanii lui și le-a transmis, totodata, un mesaj motivațional.

- Este zi de sarbatoare pentru Ștefan Banica Jr.! Juratul de la X Factor iși sarbatorește astazi, 18 octombrie, ziua de naștere. Cantarețul a implinit frumoasa varsta de 55 de ani. Cu ocazia acestei zile speciale, Lavinia Pirva, soția lui, i-a facut o urare speciala. Iata ce a postat soția artistului…