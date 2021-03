Stiri pe aceeasi tema

- Toți au incercat sa ne explice ultimele decizii cu privire la noile masuri decise la nivel național. Doua ore și 20 de minute pentru trei pagini de hotarare. Jurnaliștii au pus zeci de intrebari. Va așteptați sa nu mai avem nicio nelamurire cu privire la ce avem de facut de maine, nu? Din pacate, nu-i…

- "In timp ce pentru Gabi Firea si ceilalti psd-isti, se blocheaza toata capitala, cand trec limuzinele de lux, Emil Boc circula cu autobuzul, chiar in picioare ca orice cetatean de rand, in orice stat civilizat, este ceva normal si firesc, decat in Bucuresti cand trece un c***, se blocheaza jumatate…

- Ordinului Arhitecților din Romania (OAR) filiala București transmite, vineri, in contextul discuțiilor pe tema desființarii planurilor urbanistice pentru cinci sectoare din Capitala ca e necesar ca PUG-ul sa fie finalizat și sa fie refacut Centrul de Urbanism al Capitalei. Citește și: ULTIMA…

- Sindicalistii ”Solidaritatea Sanitara” protesteaza, joi, la Bucuresti, in Piata Victoriei, dar si in fata ministerelor Muncii si Sanatatii, scandand lozinci impotriva Guvernului. Protestul este generat de inghetarea salariilor si lipsa unor masuri de protectie a lucratorilor din sanatate. Sindicalistii…

- Pentru 35.000 de lucratori din domeniile esentiale, programarea la prima doza de vaccin se va amana cu 10 zile. Decizia, anuntata marți de doctorul Gheorghita, este, de fapt, modul prin care autoritatile repara, din mers, un defect structural esential al campaniei de vaccinare: lipsa de sincronizare…

- Centrul de design al Renault de la Bucuresti este responsabil de conceptul Dacia Bigster, iar creatorul sau este Victor Sfiazof, cel care in urma cu mai bine de sase ani desena schita modelului Renault Kadjar, unul dintre cele mai vandute modele ale constructorului francez. „Victor Sfiazof…

- Duminica seara in jurul orei 19.30, jandarmii din cadrul Detasamentului 1 Mobil au depistat in Gara Bistrita Nord un barbat care ar fi trebuit sa se afle in carantina la domiciliu. Acesta este din Bucuresti si are 33 de ani. Avand in vedere faptul ca nu are domiciliul in municipiul Bistrita, acesta…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, din cauza restricțiilor de trafic impuse la locul accidentului produs in aceasta dimineața pe DN 7 Pitești – Ramnicu Valcea, in zona localitații Draganu, județul Argeș, se circula ingreunat, in coloana pe aproximativ 3 kilometri…