Stiri pe aceeasi tema

- Banca Regionala pentru Alimente Timișora colecteaza de Craciun alimente neperisabile pentru 12.000 de persoane aflate in nevoie, din regiunea de vest, in cele patru județe: Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș. Cu ocazia sarbatorilor de iarna, pana in 28 decembrie, Banca Regionala pentru Alimente…

- Tzanca Uraganu și Marymar, iubita lui, au trecut prin momente dificile la inceputul lunii noiembrie 2021. Cei doi au fost atacați de foștii cumnați ai artistului, insa se pare ca acum sunt mai bine ca niciodata, drept dovada stau postarile sale din mediul online.

- Luminițele de sarbatori au fost aprinse, duminica seara, pe acorduri de fanfara și cu cearta. Oamenii s-au ingramadit sa primeasca daruri de la Moș Nicolae, s-au impins și s-au luat la harța. Nimeni nu a mai ținut cont de regulile de protecție sanitara. Targul de Craciun a fost inaugurat in acorduri…

- Un grup de femei și barbați s-a incaierat, vineri seara, cu forțele de ordine la intrarea in parcul arheologic din Constanța, unde se desfașoara Targul de Craciun, in incercarea de a intra fara certificat verde. Potrivit reprezentanților Primariei Constanța, un grup restrans de barbați și femei a…

- Romanii care vor alege sa iși petreaca ziua la centrul de echitație ”Imperiul Cailor” vor avea parte de plimbari gratuite cu trasura, iar cei mici vor putea sa traga la ținta, gratuit, cu puștile de paintball, in condiții de siguranța. In cadrul centrului vor fi colectate donații, care ulterior vor…

- In varsta de 41 de ani, Mihai Traistariu se confrunta cu probleme de o buna perioada de timp. In pandemie nu și-a mai putut plati ratele și facturile, așa ca a fost nevoit sa vanda unul dintre apartamentele pe care le deține, iar acum nu mai e primit la hoteluri. Artistul, care participa la diferite…

- Marcel Pavel a trecut prin cel mai greu moment din viața sa. In urma cu trei luni, artistul și-a pierdut cea mai draga ființa, pe cea care i-a dat viața. Cantarețul a facut dezvaluiri in lacrimi la Antena Stars despre moartea mamei sale.

- Catalin Botezatu are 54 de ani și este unul dintre cei mai apreciați designeri vestimentari romani. Deși a devenit cunoscut și peste hotare, datorita creațiilor sale, acesta nu s-a gandit niciodata sa se mute din Romania.In cadrul unui interviu pentru Antena Stars, Catalin Botezatu a marturisit care…