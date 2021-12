Stiri pe aceeasi tema

- Tzanca Uraganu este unul dintre artiști momentului in Romania, astfel ca se bucura de un succces colosal. Celebrul manelist scoate hit dupa hit și este inconjurat de o mare comunitate pe rețelele de socializare. Ei bine, deși apare mereu in fața fanilor, puțin sunt cei care știu detalii legate de copilaria…

- Ministerul Sanatații precizeaza de ce persoanele nevaccinate sau netrecute prin COVID trebuie sa stea in carantina la intrarea in Romania. ”Diferența dintre o persoana vaccinata sau care a avut Covid-19 in ultimele 6 luni și o persoana care nu s-a aflat in niciuna dintre cele doua situații, consta din…

- Este ancheta dupa ce un barbat s-ar fi vaccinat impotriva Covid-19 de pana la 10 ori intr-o singura zi, in Noua Zeelanda. Un barbat a fost vaccinat impotriva Covid-19 de pana la 10 ori intr-o singura zi in numele altor persoane, ceea ce a dus la o ancheta a Ministerului Sanatatii din Noua Zeelanda.…

- De Ziua Bucovinei, mesajul trebuie sa fie unul de unitate - a transmis duminica premierul Nicolae Ciuca, afirmand ca frumusetea aparte a acestei zone, traditiile inca vii, valorile culturale si toata incarcatura istorica a acestor locuri ''ne incanta sufletul, fac parte din

- Autoritațile din Brașov spun ca vor amplasa casuțe cu produse de sezon și brazi in 13 zone din oraș, pentru a evita aglomerația in centrul orașului, și fac un apel la oameni sa se vaccineze pentru a evita noi cazuri grave și decese din cauza COVID-19.

- Chiar daca e implicat in mai multe scandaluri, Tzanca Uraganu știe ce inseamna sa ai parte de o viața grea, motiv pentru care a decis sa faca o fapta buna in perioada sarbatorilor de iarna. Artistul le-a spus fanilor ca are pentru 15 familii nevoiașe un cadou.

- Un scandal de proporții se ține lanț in lumea mondena intre Tzanca Uraganu și Madalina Miu. Cantarețul a postat pe rețelele de socializare un mesaj cu privire la actuala lui soție. Așadar, focoasa bruneta a recunoscut in direct, la Antena Stars, ca il va da in judecata pe artist. Iata ce declarații…

- Celebrul manelist Tzanca Uraganu este ingrozit! Artistul nu-și poate reveni din șoc dupa ce un copil a fost taiat chiar in fața lui. Incidentul șocant a avut loc la o nunta. Ce s-a intamplat, de fapt. Cantarețul de manele rupe tacerea. Ce a pațit manelistul Tzanca Uraganu la o nunta Un copil a fost…