Stiri pe aceeasi tema

- Tzanca Uraganu nu iși mai incape in piele de fericire! Faimosul manelist i-a organizat fetiței sale botezul, petrecere la care au participat mai mulți colegi de breasla. Iata ce cadou impresionant a primit micuța Anaisa din partea nașului sau Florin Salam!

- A fost petrecere mare in lumea maneliștilor! Cunoscutul cantareț Tzanca Uraganu și-a botezat fetița, pe micuța Anaisa. Și, așa cum era de așteptat pentru o asemenea ocazie, a dat o petrecere imparateasca! Zeci de invitați de seama, preparate sofisticate, muzica buna, iar cei mai iubiți interpreți au…

- Astfel, de 1 iunie, unii parinți aleg sa cumpere cadouri, iar alții aleg sa se implice în activitați inedite cu cel mic. Monitorul de Cluj va ofera câteva sugestii de petrecere a zilei de 1 iunie, mai ales ca vremea va fi placuta, nici prea calda nici prea rece, așa ca ieșitul din casa…

- Diana Matei, „frumoasa muzicii de petrecere”, s-a urcat la volanul unei mașini superbe și a facut o mulțime de dezvaluiri din viața sa! Ce secrete a ascuns pana acum indragita solista a Tarafului Cleante, dar și cum s-a descurcat in trafic, va spunem și va aratam chiar acum!

- Darren Cahill (54 de ani), antrenorul Simonei Halep (28, 2 WTA), a vorbit despre viața sa in afara terenului de tenis și a dat detalii inedite despre copilaria lui. Australianul a dezvaluit care era porecla lui cand juca in circuitul ATP și a explicat de la ce a pornit totul. „Porecla am primit-o inca…

- Cristi Manea (22 de ani), fundașul dreapta de la CFR Cluj, și iubita lui au fost protagoniștii unui interviu pe pagina de facebook a campioanei. rina Deaconescu, un cunoscut vlogger din Romania, a vorbit despre cum este Cristi Manea in afara terenului de fotbal și l-a laudat pe jucator. „Cristi este…

- In ultimele zile, mai multe persoane au fost sanctionate pentru ca nu au respectat regulile impuse de autoritati. In Suceava, un barbat de 27 de ani aflat in izolare la domiciliu a mers pana la o benzinarie, ca sa-si cumpere o cafea, iar o femeie a organizat, intr-un magazin, o petrecere de ziua fiice…

- Patroana unui magazin din comuna Pojorata a fost amendata de politisti dupa ce a fost prinsa ca a organizat o petrecere cu 20 de persoane de ziua fiicei sale, desi astfel de activitati sunt interzise in aceasta perioada. Sambata noaptea, in jurul orei 23:40, o patrula din cadrul Secției 11 Poliție Rurala…