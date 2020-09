Stiri pe aceeasi tema

- Nedreptațile se țin lanț in țara noastra, astfel ca situații total neașteptat par sa ne loveasca la fiecare pas. Un caz absolut șocant este cel al unei femei din Bacau, care a fost data afara de la locul de munca dupa ce a intrat in izolare. Femeia aflase de curand ca fiica sa fusese testata […] The…

- Mihai Traistariu s-a transformat in femeie, iar reacțiile fanilor au fost de-a dreptul delicioase. Artistul s-a jucat pe contul sau de Instagram, spre amuzamentul fanilor. Mihai Traistariu a știut sa-și surprinda fanii de-a lungul timpului fie cu declarații incendiare, fie cu diferite ipostaze iar acum…

- Fiica femeii, Roxana Tundrea, a povestit in direct la Romania TV despre calvarul pe care l-a trait. Mama ei a fost internata la Spitalul Fundeni in perioada 26 iunie - 20 iulie pentru a fi tratata pentru leucemie. "Admiterea in acest spital a fost in baza unui test COVID. Cand boala era in…

- O familie din Chișinau a ajuns la culmea disperarii dupa ce mama le-a disparut de aproape doua saptamini. Fiica femeii de 43 de ani s-a adresat redacției echipa.md dupa ajutor. Din spusele ei, femeia a ieșit din casa, din sectorul Rișcani al Capitalei, in dimineața de 2 iulie, in jurul orei 06.50, dupa…

- Plange zi și noapte de cand a aflat ca mama ei o acuza de furt, este drama prin care trece o femeie in varsta de 34 de ani, care este acuzata de propria mama ca i-a furat 6000 de euro din casa.

- Politistii din Maramures au deschis o ancheta in urma unui incident produs, miercuri, la un magazin din orasul Dragomiresti, unde un barbat a murit si o femeie a fost ranita. Presa locala a relatat ca barbatul ar fi injunghiat-o pe femeie, dupa care s-ar fi sinucis, anunța news.ro.Potrivit…

- Karmen, o vedeta extrem de activa in mediul online, a luat acum o decizie șoc. Artista le-a marturisit fanilor ca s-a hotarat sa ”dispara”, pentru o perioada de timp, din atenția tuturor. Dupa ce a facut public anunțul șocant, vedeta le-a cerut parerea celor care o urmaresc in legatura cu decizia sa.