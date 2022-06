Stiri pe aceeasi tema

- Smiley și-a ieșit din fire dupa ce a primit in liniștea nopții un mesaj RO-Alert in care era avertizat despre condițiile meteo de noaptea trecuta. Artistul a fost deranjat de faptul ca fiica lui s-a speriat cand a auzit alerta. In aceasta dimineața, Smiley a rabufnit pe rețelele de socializare și a…

- In urma cu o saptamana, Traian Basescu a fost implicat intr-un accident rutier, pe raza Sectorului 2, in București. Incidentul a fost provocat chiar de fostul președinte al Romaniei, astfel ca a mers singur la Poliție, pentru a anunța ce s-a intamplat. Astazi insa a primit și pedeapsa. Iata cum a fost…

- O furtuna puternica a facut prapad in Bucuresti, dupa ce mai multe strazi si bulevarde au fost inundate, iar acoperisurile unor blocuri au fost smulse de vant. Mai multe strazi si bulevarde din Bucuresti au fost inundate, in aceasta seara, dupa ce o furtuna puternica a lovit mai multe zone din Capitala.…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta intervine sambata dupa amiaza pe zece strazi pentru a indeparta copaci, stalpi sau elemente de constructii dislocate de vantul puternic, dupa ce furtuna de sambata dupa-amiaza care a provocat pagube materiale in mai multe zone ale Capitalei, informeaza News.ro.…

- Traficul e blocat in mai multe zone din București din cauza inundațiilor. Ploaia torențiala de marți noapte a provocat inundații grave in Capitala. Foarte afectata a fost zona Tineretului, traficul de pe bulevard fiind blocat la aceasta ora.

- Polițiștii din Capitala cauta un șofer care, joi, in jurul pranzului, a accidentat doi copii pe o strada din Sectorul 2, iar apoi a fugit de la locul accidentului. Potrivit Brigazii Rutiere a Capitalei, joi, in jurul orei 13.40, polițiștii au fost sesizați prin apel 112 cu privire la producerea unui…

- Polițiștii din Capitala cauta un șofer care joi, in jurul pranzului, a accidentat doi copii pe o strada din Sectorul 2, iar apoi a fugit de la locul accidentului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Asfaltul pe strada Tighina, directia strada București din capitala, a fost distrus de ploile de ieri. Anunțul a fost facut de Regia Transport Electric Chișinau. Astfel, troleibuzele de pe ruta nr.34 sint redirecționate in felul urmator: bulevardul Ștefan cel Mare și Sfant – strada Ciuflea – strada București…