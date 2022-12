Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurenței a sancționat 65 de companii și o asociație cu amenzi totale in valoare de peste 130 milioane de lei pentru participarea la o intelegere pe piata serviciilor de intretinere si reparare a autovehiculelordin Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Un sucevean urmarit pe șoselele din Bistrița-Nasaud dupa ce a inșelat un batran cu 10.000 lei, spunandu-i ca este medic și ca fiul sau a fost implicat intr-un accident, a murit dupa ce s-a rasturnat cu mașina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Marți, 6 decembrie, au avut loc percheziții de amploare in Prahova, la mai mulți indivizi care s-au dat drept preoți. Trei dintre preoții falși au fost ridicați de mascați și duși la audieri. Unul dintre cei cu sutana falsa este chiar fratele celebrului manelist Tzanca Uraganu! Acesta este banuit de…

- O asistenta anti-vaccin care a injectat pana la 8.600 de persoane in varsta cu soluție salina in loc de vaccinul Covid-19 a fost lasata in libertate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Pentru prima data dupa zeci de ani, mii de oameni au sfidat autoritatile chineze pentru a protesta in universitati si pe strazile marilor orase, cerand sa fie eliberati nu numai de testele Covid si de inchiderile neincetate, ci si de cenzura stricta si de controlul tot mai strans al Partidului Comunist…

- Primarul din Ivano-Frankivsk (vestul Ucrainei), Ruslan Martsinkiv, i-a indemnat pe locuitorii cladirilor inalte sa mearga la sat pentru iarna. Martsinkiv crede ca situația cu energia electrica se va inrautați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Un barbat de 58 de ani din comuna Brastavațu, județul Olt, a fost injunghiat de concubina sa, sambata seara, starea sa fiind grava. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Situație șocanta in Rusia, inainte de decolarea unui avion. Pasagerii zborului care trebuia sa plece din Rusia spre Turcia au fost dați jos de urgența din aeronava inainte sa decoleze. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…