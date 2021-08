Stiri pe aceeasi tema

- Tzanca Uraganu, ghinion dupa ghinion! Nu mai este un secret ca celebrul manelist are o viața amoroasa extrem de tumultuoasa, dar acum a intampinat și probleme cu legea. Totul s-a petrecut in timpul unei nunți din Constanța, atunci cand oamenii legii au și ajuns la fața locului și l-au amendat pe Andrei…

- Apelul la 112 a fost dat in aceasta dimineața, in jurul orei 4:50. Polițiștii din cadrul Secției 4 Rurala Medgidia au fost sesizați de catre un barbat cu privire la faptul ca soția sa ar fi decedat in timp ce dormea, in locuința comuna din comuna Tortoman, județul Constanța.Deplasați la fața locului,…

- O femeie si un barbat, cetateni polonezi, au fost surprinși marți de catre turiști in timp ce intrețineau relații intime in vazul lor, pe o plaja din Constanța și reclamați la 112. In urma incidentului, ei sunt cercetati penal pentru ultraj contra bunelor moravuri, informeaza Agerpres . Polițiștii au…

- Deplasati la fata locului, politistii au identificat cele doua persoane, fiind vorba despre o femeie, de 28 de ani, si un barbat, de 33 de ani, cetateni polonezi, acestia fiind condusi la sediul Sectiei in vederea stabilirii situatiei de fapt, a transmis IPJ Constanta. In cursul zilei de astazi, in…

- Doi barbati au fost injunghiati si transportati la spital, in urma unei altercatii iscate intre mai multe persoane, in noaptea de duminica spre luni, in statiunea Costinesti. Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta a informat ca suspectii de comiterea faptelor sunt in prezent la sediul politiei…

- Vineri, 28 mai, ora 23.50, polițiștii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Adancata au fost sesizați direct de catre o persoana din comuna Adancata, despre faptul ca la o pensiune din localitate are loc un eveniment privat. Polițiștii s-au deplasat la fața locului unde fost identificați mai mulți tineri…