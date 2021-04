Stiri pe aceeasi tema

- Totul s-a intamplat, ieri dimineata, la Centrul de Primiri Urgente al Spitalului Municipal de Urgenta Roman, acolo unde un barbat de 54 de ani, din Piatra-Neamt a ajuns dupa ce a suferit un accident de munca si a ramas fara un deget. Dupa ce l-au consultat, medicii au decis ca pacientul sa fie transferat…

- Cunoscut pentru petrecerile la care canta cu foc, chiar și in pandemie, Tzanca Uraganu și-a atins limita noaptea trecuta. Manelistul s-a simțit atat de rau incat a ajuns sa cheme ambulanța. Se pare ca starea de sanatate a artistului este foarte fragila, dar cu toate astea, a utut sa le transmita un…

- Tzanca Uraganu a vorbit pentru prima oara dupa petrecere lui Selly la care a cantat ca invitat de onoare. Manelistul susține ca nu considera ca a fost o prpblema atat de grava faptul ca au participat mai mult de 20 de persoane la eveniment, fiind satul de regulile impuse in timpul pandemiei de coronavirus.

- Pentru mulți numele de Selly este sinonim cu succesul, asta pana de curand. Se pare ca celebrul vlogger a fost detronat de un nou nume in lumea manelelor. Este vorba de Tzanca Uraganu. Așa cum ii spune și numele, a luat cu asalt, ca un uragan, topurile trending de pe youtube. Tzanca Uraganu a strans…

- Daca credeați vreo secunda ca Tzanca Uraganu se lasa cu una, cu doua, va inșelați amarnic. Manelistul face dezvaluiri incendiare in scandalul momentului. De necrezut ce a spus despre Narcisa Moisa, in direct la ”Showbiz Report”, de la Antena Stars.

- Tzanca Uraganu continua seria dezvaluirilor in scandalul cu Narcisa Moisa și Yoannes. Manelistul a publicat inca un mesaj controversat din partea artistei, in care ii spune cat ii este de dor de el in mare secret.

- Tzanca Uraganu i-a adus acuzații grave Narcisei, in care susține ca artista ar fi incercat sa il inșele pe Yoannes cu el. Manelistul promite sa faca publice mesajele cu cantareața și sa arate lumii tot adevarul.

- Pandemie, pandemie, dar lumea se mai și distreaza! Insa, nu toți o fac așa cum o face Tzanca Uraganu. Imagini uluitoare cu manelistul, surprins in toiul unei petreceri de zile mari, au ajuns virale, spre amuzamentul multor internauți.