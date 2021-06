Mai sincer ca niciodata, Tzanca Uraganu a dat carțile pe fața despre toate problemele din viața sa. Artistul a recunoscut in cadrul podcast-ului organizat de catre Damian Draghici ca a consumat substanțe interzise. Chiar și așa, de un an și jumatate, cantarețul de manele susține ca nu a mai pus mana pe niciun drog și ca a jurat in fața lui Dumnezeu ca nu va mai face niciodata acest lucru!