- Nu cu mult timp in urma redacția impact.ro va relata de cazurile maneliștilor batuți și șantajați de interlopi. Printre cei ce se afla in aceasta situație, mai nou, a intrat și Tzanca Uraganu. Manelistul a avut parte de un astfel de moment, fiind batut de un interlop. Tzanca Uraganu, bataie pe cinste…

- Romania se situeaza sub media europeana la consumul de droguri in randul adolescentilor, consumul oricarui tip de drog ilicit de-a lungul vietii (care au consumat cel putin o data) mentinandu-se la nivelul valorii inregistrate in anul 2011, potrivit unui studiu realizat de

- Deși a fost infectat cu coronavirus, se pare ca Tzanca Uraganu nu se mai teme acum de virus, dupa vindecare. Acesta a dat startul petrecerilor „regești” și a facut mare show alaturi de sute de invitați, in plina pandemie de COVID-19. Iata ce risca toți participanții, inclusiv celebrul manelist, dupa…

- "La Parchetul de pe langa Judecatoria Oradea se afla inregistrat dosarul cu nr. 4160/P/2020 in care se efectueaza cercetari cu privire la infractiunea de zadarnicerea combaterii bolilor, prev. de art. 352 alin. 1 C.pen., constand in aceea ca in data de 10.10.2020, intre orele 20.30-21.30, numitul X…

- Nicolae Guta a fost filmat in timp ce vorbeste intr-o biserica de pocaiți din Petroșani. Si nu doar atat. A si cantat muzica religioasa, iar la final a promis ca va veni mai des la biserica, urmand sa se și boteze. "Atunci cand vorbim de Dumnezeu, nu exista bariere, nu exista limite și nu…

- Nicolae Guța intoarce o noua fila din viața lui! Celebrul manelist a fost prezent la botezul surorii sale, Doina, intr-o biserica de pocaiți. Acolo, a ținut un discurs emoționant și chiar a cantat muzica bisericeasca.

- Un cunoscut politician din județul Dolj a murit in timpul unei intalniri electorale cu fermieri din Dabuleni. Candidatul PPU-SL la presedintia Consiliului Judetean Dolj, Gabriel Ciulu, in varsta de 52 de...

- Moldovenii calca pe aceeasi grebla. Nuntile cu sute de invitati in plina pandemie de COVID-19 continua, in timp ce numarul cazurilor de imbolnaviri creste alarmant de la o zi la alta. Joi, intr-un local de fite din Capitala s-a dat o petrecere cu invitati alesi pe spranceana.