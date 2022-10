In aceste zile, credincioșii s-au putut ruga la moaștele Sfintei Parscheva, care va fi praznuita pe 14 octombrie, iar Tzanca Uraganu și iubita lui, Alina Marymar au fost printre cei care s-au inchinat la racla cuvioasei. Manelistul s-a fotografiat alaturi de iubita lui in apropierea moaștelor sfintei cunoscute pentru ajutorul ei in cazul problemelor de fertilitate.