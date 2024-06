Stiri pe aceeasi tema

- Șofer din comuna George Enescu, care facea piraterie auto, lasat fara mașina șase luni Luni, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Dorohoi – Biroul Rutier au oprit pentru control, pe o strada din municipiul Dorohoi, un autoturism condus de un barbat, din comuna George Enescu. In urma verificarilor…

- Pentru fanii fotbalului, numele regretatului om de afaceri Liviu Galan este unul extrem de cunoscut, fiind fostul finanțator al echipei FC Național. Din pacate, conform informațiilor de ultima ora, acesta a murit, fiind unul dintre cei mai bogati oameni din Romania. Liviu Galan, unul dintre cei mai…

- Anamaria Prodan și-a facut tatuaje noi! Vedeta a filmat tot procesul și le-a aratat fanilor ce modele a ales de data aceasta! Anamaria Prodan a ales cateva tatuaje pe care și le-a facut pe mana și a anunțat ca urmeaza sa iși faca mai multe și pe spate!

- Masinile electrice incep sa-si piarda din fani. Problema autonomiei n-a fost rezolvata de constructori nici pana acum. Unde mai punem ca infractructura Romaniei nu este deloc „prietenoasa” cu aceste vehicule? Un sofer de masina electrica se bucura ca parcheaza gratis in Bucuresti, dar a identificat…

- Dinamo se pregatește pentru meciul cu Oțelul Galați, din etapa #4 a play-out-ului Superligii. Partida va avea loc luni, de la 20:30 și va fi liveTEXT pe GSP.ro, iar „cainii” au transmis un mesaj pentru tehnicianul adversarei, Dorinel Munteanu, fost jucator și antrenor la clubul din Ștefan cel Mare.…

- Șofer din Dorohoi lasat fara mașina, dupa ce polițiștii l-au surprins pe un drum din Șendriceni ca facea piraterie auto Polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit, vineri, pentru control, pe drumul județean D.J 291 C, din comuna Șendriceni, un autoturism condus de un barbat de 53 de ani, din…

- Fotbalist de meserie, tatic in timpul liber! Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat nimeni altul decat Adam Nemec, fotbalistul de la FC Voluntari. Iata ipostaza in care a fost surprins, de aceasta data, fostul jucator de la Dinamo…

- Voluntari a caștigat meciul cu Hermannstadt, 1-0, și are acum doua puncte in fața lui Dinamo, in clasamentul play-out-ului. Victoria Voluntariului in fața lui Hermannstadt, 1-0, le-a lasat un gust amar responsabililor lui Dinamo. ...