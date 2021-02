Stiri pe aceeasi tema

- Autorii atacului in stil mafiot din Chiajna, unde doi barbați - unul dintre ei fiind fratele campioanei Alina Pana - au fost impușcați și macelariți cu sabiile, in plina strada, au inceput sa iasa din spatele gratiilor.

- Barbatul, una din victimele exploziei de la Medgidia a fost transferat la Iasi, cu un elicopter SMURD, a declarat sora victimei, pentru cotidianul ZIUA de Constanta. Fratele meu a fost trnsferat la Iasi, cu elicopterul.Are o mina rupta , arsuri pe fata, arsuri de 30 35 pe suprafata corpului. In aceste…

- Solicitarea pentru intervenția de urgența a fost inregistrata in jurul orei 7:40, iar in momentul sosirii la fața locului pompierii au gasit autoturismul cuprins in totalitate de flacari, relateaza realitateadecluj.net .Ocupantul s-a auto-evacuat din autovehicul pana la sosirea pompierilor și a reușit…

- Sangele preotilor care au fost infectati cu COVID este bun pentru extragerea de plasma cu anticorpi pentru tratarea bolnavilor in stare grava. Județul Constanța are nevoie zilnic de cel putin 50 de donatori de sange, iar, din cauza pandemiei, numarul celor care veneau la Centrul de Transfuzii s-a redus.Medicii…

- La Bruxelles incepe un summit virtual de doua zile, ultimul sub presedintia Germaniei. Adoptarea bugetului multianual si al fondului special de ajutorarea a economiilor lovite de efectele pandemiei de coronavirus este inca amenintata de un posibil veto al Ungariei si Poloniei. Angela Merkel a mediat…

- „Așa mama, așa fiica!' am putea spune privind fotografiile cu mama Biancai Dragusanu. Madi Dragoș a implinit frumoasa varsta de 60 de ani ieri, iar fiica ei s-a gandit la toate și a organizat o petrecere restransa doar cu apropiații familiei.

- Zeci de șoferi romani de TIR se mobilizeaza pentru a salva bebelușul abia nascut al unui coleg și raspund apelului lansat de Ilie Matei- Omul șoselelor. Micuțul Alexandru Gabriel s-a nacut prematur, in urma cu o luna.Fiul unui șofer de TIR din București, Nicușor Brezoi, are nevoie de ajutor și colegii…

- Romania a ajuns la stadiul in care medicii sunt nevoiți sa decida cine traiește și cine moare. Bolnavii de COVID-19 mor in așteptarea unui pat liber la Terapie Intensiva, dar premierul Ludovic Orban susține ca aceasta problema nu exista