TYR in concert la Quantic Club pe 11 Decembrie Feroezii de la TYR revin la Bucuresti pe 11 decembrie in Club Quantic din Bucuresti. Probabil cea mai exotica aparitie a scenei folk/viking, TYR a luat nastere in 1998, pe vremea cand membrii trupei aveau doar 17 ani. Muzica formatiei este puternic inspirata de mitologia nordica, muzica traditionala a Insulelor Feroe precum si muzica heavy metal. ‘Misiunea formatiei TYR este de a darama zidurile construite intre orice gen de metal aparut in toti acesti ani. Power, doom, black, progressive, gothic, viking, folk, ethnic sau epic metal. Astfel de ziduri nu fac decat sa distruga idei.’ declara trupa.… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LEAVES’ EYES (GER) + SIRENIA (NOR) + FOREVER STILL (DEN) + LOST IN GREY (FIN) si ASPHODELIA (IT) canta la Bucuresti pe 10 decembrie in Quantic Club. PROGRAM OPEN DOORS 18:00 Asphodelia 18:30-19:00 Lost in Grey 19:15-19:45 Forever Still 20:00-20:40 Sirenia 20:55-21:45 Leave’s Eyes 22:00-23:00 REGULI…

- ANTI-FLAG canta la Bucuresti pe 1 februarie in Quantic Club. Primele 100 de bilete costa doar 99 de lei si se gasesc pe iabilet.ro Anti-Flag vin din Statele Unite si si-au inceput activitatea la finalul anilor ’80. Formatia este un etalon cand vine vorba de implicarea in diverse proiecte si grupuri…

- Feroezii de la TYR revin la Bucuresti pe 11 decembrie in Club Quantic din Bucuresti. In deschidere vor urca pe scena Evolucija. Evolucija vin din Serbia si abordeaza ca stil gothic metalul, principala influenta a versurilor fiind istoria medievala. Formatia a fost infiintata in 2007 iar pana in prezent…

- ANNIHILATOR canta in Quantic Club pe 19 noiembrie 2019! Annihilator este probabil cea mai cunoscuta formatie de metal din Canada, cu o activitate de peste 30 de ani pe scena mondiala a metalului. Cu mai mult de 3 milioane de albume vandute in lume, este cu siguranta cea mai vanduta formatie de metal…

- Formația timișoreana dordeduh a susținut un concert aniversar, care a marcat zece ani de existența a trupei, evenimentul desfașurat sambata seara, in București, avand parte de un succes deosebit in randul amatorilor de rock. Alaturi de membrii formației, la acest concert memorabil s-au aflat și cațiva…

- "Gata cu prietenia! Ne vedem pe 15 noiembrie pe Arena Nationala!", a fost postarea Ambasadei Suediei de la Bucuresti pe Facebook, dupa remiza Romaniei cu Norvegia, scor 1-1, si a Suediei cu Spania, scor 1-1, in preliminariile CE-2020.Citește și: VIDEO Biografia fara perdea a lui Ludovic Orban,…

- Casa Memoriala Anton Pann, situata pe Str. Anton Pann 20 din Bucuresti, a fost inaugurata si este deschisa publicului. Adina Lacatușu de la „Neatza cu Razvan și Dani” a fazut o vizita.

- Primaria și Consiliul Local Negrești-Oaș, prin Casa Orașeneasca de Cultura, organizeaza luni, 30 septembrie 2019, un concert caritabil de muzica populara pentru a marca empatic Ziua Internaționala a Varstnicilor. Evenimentul va avea loc de la ora 18.00, la Sala de evenimente Colț de Rai, iar pentru…