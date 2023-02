Twocolors face echipă cu Asdis pentru Gravity Twocolors face echipa cu Asdis pentru „Gravity”. Este o oferta palpitanta in contrast cu lansarile lor recente pentru EP-ul „TC/TC Edition 002″, care evidențiaza parțile mai intunecate și mai grele ale ADN-ului lor de artist. Cu vibrații mai ușoare și energie revigoranta, acest banger incomparabil prezinta abilitațile impresionante de producție, surprinzand in același timp ascultatorii cu influențe neauzite in cele mai bune moduri. Avand in vedere atat pasionații de dans, cat și fanii pop, combinația de ritmuri și subtonuri euforice luxuriante este pregatita sa impresioneze. Perechea este pregatita… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- A new edition of the "Digital Up - Entrepreneurial Development for SMEs" series, the largest national project dedicated to digital transformation as the only solution for sustainable business growth and accelerating the degree of competitiveness of SMEs, will take place in Bucharest on Thursday,…

- Perechea formata din Gabriela Ruse și Marta Kostyuk s-a calificat miercuri in semifinalele probei de dublu de la Australian Open, primul Grand Slam al anului, producand surpriza pe tabloul feminin. Gabriela și Marta au trecut de favoritele nr. 4, Storm Hunter / Elise Mertens (Australia / Belgia), scor…

- Peste 200 de elevi care invața la Colegiul Național „Lucian Blaga”, la Școala Gimnaziala Nr. 2, la Școala Gimnaziala „Mihail Kogalniceanu” și la Liceul Tehnologic din Sebeș au participat vineri, 20 ianuarie 2023, la un eveniment dedicat zilei de 24 Ianuarie 1859, intitulat „De la unirea Principatelor…

- Perechea romano-spaniola Victor Vlad Cornea/Sergio Martos Gornes s-a calificat, joi, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului challenger de la Oeiras (Portugalia), dotat cu premii totale de 73.000 de euro, dupa 6-3, 6-4 cu germanii Fabian Fallert/Louis Wessels, informeaza Agerpres.…

- Suedia a preluat președinția rotativa a Uniunii Europene pentru o perioada de șase luni, incepand cu 1 ianuarie. Țara este acum condusa de o dreapta dura, care este implacabila in ceea ce privește problemele legate de imigrație. Suedia nu mai este o țara primitoare. In timpul crizei migrației din 2015,…

- Unirea Slobozia a parcurs cel mai bun sezon de toamna de cand Liga a II-a are actualul format. Echipa pregatita de Costel Enache intra in vacanța pe locul 4, cu 29 de puncte, dar are 3 etape de foc, ramase din sezonul regulat. Unirea va juca acasa cu Steaua și FC Brașov și in deplasare cu Gloria Buzau,…

- Administrația de la Targoviște, pregatita de iarna! In aceasta dimineața, pe o vreme ploioasa, primarul municipiului, alaturi de cei doi viceprimari și city-managerul orașului, a verificat in teren mijloacele materiale și resursele umane pe care administrația locala targovișteana le are la dispoziție…

- Perechea romano-filipineza Victor Vlad Cornea/Ruben Gonzales a castigat titlul in proba de dublu din cadrul turneului de tenis de la Yokohama (challenger), dotat cu premii totale de 53.120 de dolari, sambata, dupa a invins in finala cuplul japonez Tomoya Fujiwara/Masamichi Imamura cu 7-5, 6-3, informeaza…