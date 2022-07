Twocolors a lansat single-ul Heavy Metal Love

Stiri pe aceeasi tema

- Aida Yespica a lansat primul single și videoclip, Bugatti Incepand de astazi este online videoclipul piesei Bugatti, care marcheaza debutul in lumea muzicala a frumoasei Aida Yespica. Piesa se bucura deja de succes, iar regia clipului este semnata Claudio Zagarini, in vreme ce coregrafia poarta semnatura…

- Formația The Case a lansat single-ul piesei „Throne”, care este primul single dintr-o serie de trei piese in colaborare cu producatorul italian Enrico Tiberi. „«Throne» este un soi de meditație, de reflecție asupra vieții personale, facand referire la modul in care privim lumea in diferite etape ale…

- Dupa ce a lansat „El Amante”, BoyFlow revine cu „Location”, un single fresh cu ritmuri caliente. Cu un sound cool și versuri pasionale, „Location” poate fi un imn al verii și al distracției, potrivit pentru serile calde și lungi, totul in pași de dans pe acorduri latino. „«Location» este despre muzica…

- Scorpions a lansat single-ul “The Language Of My Heart”. De la „Wind of Change”, Klaus Meine probabil ca nu a reușit sa creeze o melodie la fel de emoționanta, la fel de cruda ca aceasta: un solo armonios de chitara realizat de Matthias Jabs pentru inceput, apoi vocea inconfundabila a cantarețului SCORPIONS.…

- Moneybagg Yo a lansat single-ul “Rocky Road” in colaborare cu Kodak Black. Noua piesa afirma statutul perechii care combina rap-ul de strada cu elemente moderne și complexe. „Rocky Road” sosește și cu un videoclip evocator. Cautand o zona emoționala, Kodak incepe lucrurile cu o declarație de loialitate.…

- Boslen a lansat piesa “FALLEN STAR”. Noua melodie este produsa de Y2K și este al doilea cantec de pe noul proiect “GONZO”. Povestirea emoționanta a lui Boslen este evidențiata de sintetizatoarele in creștere ale lui Y2K (Doja Cat, Iann Dior, Tove Lo). “Found myself just looking for the stars”, canta…

- Calum Scott a lansat single-ul “Heaven” și a anunțat albumul “Bridges”. Pe langa impartașirea baladei triumfatoare și atemporale, Calum a anunțat ca foarte așteptatul sau album “Bridges” va sosi pe 17 iunie. La scurt timp dupa lansarea albumului, artistul din Regatul Unit va porni intr-un turneu in…

- Aceasta piesa este despre curajul de a cicatriza și de a trece peste ranile produse de o desparțire. A fost mixata și produsa sub egida label-ului independent LaRa Records Ro, iar clipul a fost filmat și editat de catre Alex Rața. Chriss OnlyMescu este un artist care activeaza de ceva timp ca și creator…