Two world records set by Romanians in Nuremberg: 1,667.41 m of Romanian traitional waist belt, weighing 70 kg

- Prime Minister Marcel Ciolacu said on Friday at Sambata de Sus, Brasov County, that despite the political discussions between the Social Democratic Party (PSD) and the National Liberal Party (PNL) regarding the calendar of elections, the government will hold, because there is an obligation towards Romanians…

- Un robot dezvoltat de cinci tineri ingineri de la Mitsubishi Electric Corp. a fost recunoscut de Guinness World Records drept cel mai rapid dispozitiv care a rezolvat un Cub Rubik - aproape la fel de repede ca atunci cand clipești din ochi. Robotul Mitsubishi Electric a rezolvat cubul in 0,305 secunde,…

- Bessarabians were deported by the Soviet power because they were Romanians and to erase any connection with Romanian traditions and culture, Moldova's ambassador to Bucharest Victor Chirila said on Monday at the Senate at the opening of the Childhood in the Gulag photo-documentary exhibition.

- O tornada produsa joi seara in Italia a rasturnat vagoanele unui tren de marfa in Borgo Mantovano, regiunea Lombardia, pe fondul vremii extreme care a facut ravagii in nordul tarii, relateaza agenția italiana ANSA.Toate cele sapte vagoane ale trenului, fiecare cantarind 22 de tone, au fost rasturnate…

- Potrivit BoardingPass, din a doua jumatate a lunii iulie, compania Fly Lili a anunțat ca va opera cinci rute aeriene spre și dinspre Aeroportul Internațional Sibiu. Destinațiile catre care compania va zbura regulat sunt Sibiu – Nuremberg și Stuttgart in Germania, Roma FCO și Milano MXP din Italia și…

- Universitatea de Medicina și Farmacie desfasoara, in perioada 4-7 aprilie 2024, cea de-a treia ediție a Congresului Craiova Connects. Deschiderea oficiala are loc astazi, 4 aprilie, de la ora 13.00 in Aula Magna (Bdv. 1 Mai, Nr. 66). Evenimentul va cuprinde și o serie de conferințe plenare, axate pe…

- Venezueleanul Juan Vicente Perez Mora, care in 2022 a devenit cel mai batran om din lume, conform Guinness World Records, a murit marți, 2 aprilie, la varsta de 114 ani, potrivit autoritaților și familiei sale. „Juan Vicente Perez Mora a intrat in eternitate la varsta de 114 ani. Acest barbat originar…

- Dumitru Dorin Prunariu, singurul cosmonaut roman, cel care la data de 14 mai 1981 avea sa devina primul roman care a zburat vreodata in spațiul cosmic, a fost oaspetele Școlii Gimnaziale Ipotești, la finele saptamanii trecute.Cadre didactice din județ au avut oportunitatea de a intra in ...