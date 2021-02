Stiri pe aceeasi tema

- Twitter a anuntat, miercuri, ca intentioneaza sa mentina permanent blocarea contului pe platforma de microblogging al fostului presedinte Donald Trump, indiferent daca va candida in scrutinul prezidential din 2024. Intr-un interviu acordat CNBC, directorul financiar al companiei Twitter, Ned…

- Donald Trump se afla marti - la un an de la un proces istoric in vederea uneidestituiri - din nou in pozitia de acuzat in Senat, ai carui membri urmeaza sa stabileasca daca fostul presedinte al Statelor Unite a incurajat atacul sangeros la Capitoliu, in ultimele zile ale mandatului sau, relateaza AFP.

- Fostul președinte american Donald Trump se afla marti, la un an de la un proces istoric in vederea unei destituiri , din nou in pozitia de acuzat in Senat, ai carui membri urmeaza sa stabileasca daca fostul presedinte al Statelor Unite a incurajat atacul sangeros la Capitoliu, in ultimele zile ale…

- YouTube il da afara de pe platforma sa pe Donald Trump - pe o perioada nedeterminata -, iar de la 13 ianuarie acesta nu mai poate posta pe aceasta platforma de impartasire de video, in urma unei suspendari a contului acestuia, dupa ce Twitter a inchis definitiv contul fostului presedinte american,…

- Camera Reprezentantilor trimite actul inculparii (impeachment) fostului presedinte Donald Trump cu privire la ”incitare la insurectie” in Senat luni, cand incepe un proces care ii poate interzice miliardarului sa mai candideze la presedintie, a anuntat vineri liderul majoritatii democrate in Camera…

- Ceremonia investirii lui Joe Biden drept al 46-lea presedinte al Statelor Unite se desfasoara miercuri, in conditii dure de securitate, dupa violentele de Capitoliu, soldate cu cinci morti, prin care sustinatorii lui Donald Trump au incercat sa impiedice certificarea rezultatului alegerilor de la…

- Jared Kushner, ginerele și consilierul principal al președintelui Trump, l-a oprit pe Trump sa se alature platformelor de socializare paralele Parler și Gab dupa ce a fost interzis pe Twitter, potrivit unui raport al CNN.Kushner și șeful adjunct al cabinetului Dan Scavino s-au opus altor asistenți,…

- La cateva ore dupa ce Twitter a anuntat suspendarea permanenta a contului sau personal in urma asaltului sustinatorilor acestuia asupra Capitoliului, presedintele in exercitiu Donald Trump a reactionat pe contul prezidential POTUS denuntand politica companiei de a cenzura libertatea de exprimare. Twiter…