- Elon Musk, care isi propune sa faca din Twitter o aplicatie "do-it-all" (care reuneste totul), a anuntat marti ca in curand va fi posibila efectuarea de apeluri audio si video de pe platforma, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Platforma de socializare Twitter este pregatita sa lanseze noi servicii, adaugand apeluri audio, video și mesagerie directa criptata la aplicația care a fost folosita anterior pentru a partaja tweet-uri online. Ce a declarat Elon Musk despre noile funcții ale aplicației.

- Platforma de socializare Twitter va elimina conturile care au fost inactive timp de mai mulți ani, a declarat luni, intr-un tweet, directorul general Elon Musk, scrie Reuters. Musk a adaugat ca utilizatorii de pe platforma ar putea inregistra o scadere a numarului de urmaritori. Potrivit politicii Twitter,…

- Elon Musk, patronul rețelei Twitter, a amenințat ca va da in judecata compania Microsoft, pe care a acuzat-o ca a folosit date furnizate de platforma sa de socializare, fara permisiune, transmite euronews.ro .

- Elon Musk a anunțatat printr-o postare pe Twitter cu o conversație avuta in martie 2022 cand un utilizator i-a cerut lui Musk „sa cumpere Twitter” și „sa schimbe sigla din pasare intr-un doge”. Astfel, de marți, pictograma tradiționala cu o pasare a Twitter a inlocuita cu o imagine a unui caine Shiba…

O noua intrerupere a Twitter, luni, a doua in mai puțin de o saptamana. "Aceasta platforma este atat de fragila", comenteaza Elon Musk, anunța Mediafax.