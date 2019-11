Twitter va şterge conturile rămase inactive mai mult de şase luni Twitter a inceput sa isi avertizeze utilizatorii care sunt inactivi pe aceasta platforma online pentru o perioada mai mare de sase luni ca risca o stergere a conturilor lor in cadrul unei initiative de ''curatenie'', informeaza Press Association. Reteaua de socializare a transmis mesaje persoanelor vizate prin care le anunta ca mai au la dispozitie pana pe 11 decembrie pentru a folosi serviciul si a impiedica desfiintarea conturilor. In timp ce demersul se va bucura de aprecierea celor aflati in cautarea unui nume de utilizator blocat de conturile inactive, unele voci si-au exprimat… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

