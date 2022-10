Twitter va avea un consiliu de moderare a conţinutului Elon Musk a anuntat infiintarea unui asa-numit consiliu de moderare, compus din persoane cu puncte de vedere foarte diverse, care va fi consultat cu privire la deciziile majore, precum blocarea si deblocarea conturilor care au incalcat regulile de pana acum ale platformei. Noul proprietar al Twitter nu a numit inca membrii viitorului consiliu si nici nu a oferit o estimare pentru infiintarea si inceperea functionarii acestuia. Inca inainte de preluarea Twitter, Musk spunea ca vrea sa relaxeze politicile de moderare a continutului, ceea ce a starnit ingrijorare, existand temeri ca platforma sociala… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

