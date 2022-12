Twitter va avea un abonament pentru companii

In tot haosul starnit dupa achizitionarea companiei de Elon Musk, Twitter continua sa lucreze la monetizarea pe baza de abonamente, din care va face parte si o subscriptie pe care Musk vrea sa o vanda companiilor. Numit Blue for Business, acest abonament va permite companiilor sa se diferentieze printr-o bifa speciala si o imagine de profil patrata. In plus, vor putea fi identificati in acest fel si angajatii companiilor. De exemplu, angajatii Twitter vor avea in dreptul numelui de utilizator logo-ul companiei, cu pasarea alba pe fundal albastru. Compania nu a oferit si alte informatii despre…