Twitter va avea funcţie de editare Editarea postarilor, pentru corectarea eventualelor greseli, este o functie banala pentru majoritatea platformelor sociale, insa, nu si pentru Twitter, care s-a impotrivit mereu ideii de a-si lasa utilizatorii sa-si editeze postarile. Acum, cu Elon Musk in consiliul director, Twitter face o rotatie de 180 de grade si spune ca, in fapt, lucreaza de mai mult timp la aceasta functionalitate. Anuntul a fost facut pe unul din conturile oficiale ale companiei, iar in cadrul postarii se lasa de inteles ca schimbarea de atitudine nu are legatura cu faptul ca Elon Musk a devenit actionar principal. La… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

