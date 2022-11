Twitter trece la angajări Intr-o sedinta deschisa, tinuta in prima zi a saptamanii, Elon Musk a spus ca Twitter a terminat cu disponibilizarile si ca acum cauta chiar sa faca angajari. Dupa disponibilizarile masive ale noului proprietar, urmate de valul de demisii fortate de ultimatumul acestuia, se pare ca Twitter sufera de un deficit de ingineri chiar si dupa standardele lui Musk. In sedinta, Elon Musk a spus ca acum sunt cautati ingineri software si ca angajatii ramasi sunt incurajati sa faca recomandari. Twitter nu are listate job-urile disponibile pe site-urile de profit, iar Elon Musk nu a spus exact ce pozitii sunt… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

