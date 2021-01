Stiri pe aceeasi tema

- La cateva ore dupa ce Twitter a anuntat suspendarea permanenta a contului sau personal in urma asaltului sustinatorilor acestuia asupra Capitoliului, presedintele in exercitiu Donald Trump a reactionat pe contul prezidential POTUS denuntand politica companiei de a cenzura libertatea de exprimare. Twiter…

- Președintele ales Joe Biden a declarat joi ca este convins ca protestatarii antirsiști ar fi fost tratați „foarte diferit” în comparație cu susținatorii lui Donald Trump care au facut ravagii la Washington cu o zi înainte, relateaza AFP. De asemenea, el l-a acuzat joi pe Donald…

- Congresul american, unde miercuri urma sa aiba loc o ședința formala pentru validarea lui Joe Biden ca președinte al SUA, s-a transformat intr-un loc al violențelor iar jurnaliștii prezenți au transmis imagini halucinante de la fața locului. Cu toate acestea, mai multe mass-media ultraconservatoare…

- Mai multe postari pe Twitter prin care Donald Trump contesta victoria lui Joe Biden in alegeri au fost retrase de pe reteaua de socializare, dupa o manifestatie violenta a sustinatorilor sai la Washington, care au intrerupt sesiunea de certificare in Congres a rezultatelor scrutinului prezidential,…

- Mesajul lui Trump a venit la cateva minute dupa discursul președintelui ales Joe Biden, care i-a cerut sa intervina public in aceasta criza generata de susținatorii saai la transferutl de putere din Congres.Inaintea mesajului, Trump a postat un mesaj in care cerea celor din fața Capitoliului „sa ramana…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, duminica, ca va participa la protestele cate vor avea loc la Washington, pe 6 ianuarie, in ziua in care Congresul se va reuni pentru a certifica voturile din Colegiul Electoral si a declara victoria in alegeri a presedintelui ales Joe Biden, transmite…

- YouTube, serviciul video al grupului Alphabet, a anuntat joi ca interzice continutul care are ca tinta persoane sau grupuri utilizand teorii ale conspiratiei precum QAnon sau pizzagate, care ”au fost folosite pentru a justifica violenta in lumea reala”, transmite Reuters. Compania a afirmat pe blog…