Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, a denuntat marti masurile de izolare ordonate in fata coronavirsului de diferite state si municipalitati din tara, comparandu-le cu politica "pamantului parjolit" care ameninta sa ruineze prima economie a Americii Latine,

- Elvetia si-a inasprit masurile impotriva noului coronavirus, interzicand adunarile de peste cinci persoane, insa a indepartat orice izolare, o masura adoptata de catre alte tari din Europa, denuntand un ”show politic”, relateaza AFP.

- Generalul Augusto Heleno, seful Cabinetului de securitate institutionala al presedintelui brazilian Jair Bolsonaro, a anuntat miercuri ca a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, chiar daca el se declara asimptomatic, potrivit France Presse, citata de Agerpres. "Rezultatul celei de-a doua examinari…

- "Presedintele Jair Bolsonaro a facut testul coronavirusului si asteptam rezultatul", a scris joi, pe Twitter, fiul sefului statului. "Insa nu exista vreun simptom al bolii", a adaugat el. Palatul prezidential a anuntat anterior ca Fabio Wajngarten, seful serviciului de presa al lui Jair Bolsonaro -…

- Charles Michel, presedintele Consiliului European, a anuntat pe Twitter ca in cursul zilei de astazi vor fi examinate masurile recente anuntate de presedintele american Donald Trump cu privire la suspendarea timp de 30 de zile a deplasarilor in SUA din statele incluse in spatiul Schengen.

- Presedintele brazilian Jair Bolsonaro a anuntat, pe Twitter, desemnarea unui general ca ministru al Casei civile, post echivalent celui de premier, intarind astfel prezenta militarilor in guvernul sau, transmite vineri AFP. Generalul Walter Souza Braga Netto, 62 de ani, il inlocuieste pe Onyx Lorenzoni,…

- Statele Unite vor reducerea tensiunilor cu Iranul, in pofida deciziei presedintelui Donald Trump de asasinare a unui comandant militar iranian, sustine secretarul de Stat american, Mike Pompeo, potrivit Mediafax."Am discutat astazi cu Yang Jiechi, membru al Biroului Politic al Partidului Comunist…