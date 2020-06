Twitter nu exclude suspendarea contului lui Donald Trump Un înalt oficial Twitter nu a exclus joi ca rețeaua sociala ar putea suspenda contul lui Donald Trump daca președintele american continua sa publice mesaje inflamatorii care încalca regulile rețelei sociale, potrivit AFP.



Cu 81,7 milioane de abonați, contul @realDonaldTrump este unul din TOP 10 cei 10 cei mai urmați pe Twitter. Însa liderul american este în conflict cu rețeaua de socializare, care a postat doua dintre tweeturile sale adaugând cuvintele &"verificați faptele&".



Twitter a oprit apoi un mesaj din partea președintelui american pentru încalcarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

