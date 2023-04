Cu putinii angajati care i-au ramas, Twitter a inceput lucrul la un AI generativ, care ar urma sa fie antrenat pe baza cantitatii enorme pe care reteaua sociala a dobandit-o de-a lungul anilor. In acest scop, Elon Musk a cumparat 10.000 de placi video, care vor fi folosite pentru acest proiect, in cadrul unuia din cele doua centre de date pe care Twitter le mai are. Nu este clar in acest moment pentru ce anume vrea Musk un AI generativ in cazul Twitter si ce rol ar putea juca acesta in cadrul platformei sociale. Ar putea fi un chatbot la care sa aiba acces doar abonatii Blue, un instrument care…