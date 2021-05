Twitter le cere utilizatorilor de iPhone acordul pentru a-i urmări Precum alte companii inaintea sa, Twitter a inceput sa afiseze o notificare utilizatorilor de iPhone si iPad care au trecut la versiunea 14.5 a sistemului de operare. Conform schimbarilor facute de Apple, colectarea datelor personale se mai poate face doar dupa obtinerea acordului utilizatorului. Astfel, aplicatiile care colecteaza informatii personale trebuie sa se adapteze si sa intrebe utilizatorul daca le permite acest lucru. Notificarea contine o scurta explicatie a motivelor pentru care compania colecteaza date, Twitter spunand, simplu, ca face acest lucru pentru a afisa reclame mai relevante.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

