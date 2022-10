Twitter lansează un flux pentru conţinutul video inspirat de la TikTok Clipurile video vor fi putea fi vizualizate pe Twitter in mod full screen si cu scroll vertical, la fel ca pe TikTok si pe toate celelalte platforme sociale care au copiat aceasta facilitate, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Fostul ministru polonez de externe Radoslaw Sikorski a postat luni pe Twitter o imagine cu scurgerea de gaze din Marea Baltica rezultata dupa exploziile inexplicabile ce au afectat luni gazoductele Nord Stream 1 si 2, imagine deasupra careia a scris mesajul: ''Multumim, SUA'', potrivit Agerpres.

Generalul in rezerva Mark Hertling, fostul comandant al trupelor americane din Europa, a facut pe Twitter o radiografie a celor șapte luni de razboi in Ucraina, dupa ce Vladimir Putin a anunțat mobilizarea parțiala in Rusia.

Muzicianul britanic Ringo Starr va lansa vineri cel de-al treilea album scurt din ultimii doi ani, "EP3", care, cu patru piese inregistrate alaturi de colaboratori precum cantareața americana Linda Perry, va continua seria precedentelor EP-uri "Change The World" (2021) si "Zoom In" (2021), relateaza

Devotamentul neclintit al Reginei Elisabeta a II-a , pe tot parcursul vieții, a inspirat generații de britanici și va ramane in memoria colectiva, transmite președintele interimar al Senatului, Alina Gorghiu.

Viitoarele versiuni cu reclame ale Netflix si Disney+ nu sunt doar despre atragerea abonatilor. Lansarea acestora este si o cursa pentru banii din publicitate.

Hillary Clinton si-a aratat sustinerea fata de premierul Finlandei, Sanna Marin, postand pe Twitter o imagine cu ea dansand in perioada in care era secretar de stat al SUA.

Disidentul rus Aleksei Navalnii a fost mutat din nou intr-o celula de izolare in colonia penitenciara in care este inchis, a anuntat el pe Twitter, adaugand ca acuza Moscova pentru aceasta decizie, informeaza miercuri dpa, potrivit Agerpres.

Disidentul rus Aleksei Navalnii a infiintat un sindicat in colonia penala unde este inchis, transmite joi dpa. "Salut, sunt Navalnii, lider si fondator al sindicatului cetatenilor angajati in sistemul penitenciar 'Promzona' ", a transmis el printr-un mesaj difuzat pe Twitter de echipa sa, anunța