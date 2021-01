Twitter lansează „Birdwatch”, un forum destinat combaterii dezinformării Noul sistem va permite utilizatorilor sa discute si sa prezinte contextul mesajelor despre care cred ca sunt false sau inselatoare. Intitulat „Birdwatch”, proiectul este o sectiune aparte a Twitter care va fi, initial, disponibila doar unui mic numar de utilizatori. Prioritatea nu va fi oferita celebritatilor sau celor care verifica informatii in mod traditional. Utilizatorii trebuie sa foloseasca un cont afiliat unui numar de telefon si unei adrese de e-mail reale. Intr-un comunicat citat de NBC, vicepresedintele Keith Coleman a transmis: „Birdwatch va permite oamenilor sa identifice informatia… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

