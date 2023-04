Stiri pe aceeasi tema

- BBC cauta o rezolvare rapida dupa ce Twitter a catalogat-o drept "entitate media finanțata de guvern".Radiodifuzorul național al Marii Britanii este finanțat in principal de catre gospodariile britanice prin intermediul unei taxe de licența, care este necesara și pentru a viziona canale care nu aparțin…

- Presedintele Statelor Unite, Joe Biden, l-a primit joi la Casa Alba pe jucatorul de fotbal american Damar Hamlin, victima unui atac de cord in plin meci in luna ianuarie si care militeaza de atunci pentru generalizarea defibrilatoarelor in scoli, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Casa Alba a postat…

- Actionarul majoritar si directorul general al Twitter, Elon Musk, a devenit personalitatea care are cei mai multi admiratori pe aceasta retea de socializare, dupa ce l-a depasit pe fostul presedinte american Barack Obama, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Joi, contul de Twitter al antreprenorului…

- Platforma de videouri online YouTube a anuntat vineri ca renunta la suspendarea lui Donald Trump, la doi ani dupa excluderea fostului presedinte american in urma asaltului asupra Capitolului, relateaza AFP, conform Agerpres."Incepand de astazi, canalul Donald J. Trump nu mai este supus restrictiilor",…

Directorul executiv al Twitter, Elon Musk, a prezentat scuze pentru un schimb de replici pe care l-a avut pe platforma cu un angajat, potrivit BBC.Discuția a inceput dupa ce angajatul Halli Thorleifsson i-a trimis un mesaj pe Twitter lui Elon Musk.

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat sambata ca guvernul american a avut discutii cu Elon Musk despre utilizarea in Ucraina a internetului prin intermediul retelei de minisateliti Starlink, dupa ce compania SpaceX a miliardarului a limitat folosirea acestui serviciu, relateaza Reuters,…

Elon Musk a declarat miercuri ca ar putea sa-si numeasca succesorul in functia de CEO al Twitter pana la sfarsitul anului 2023, dar mai intai trebuie sa-si „stabilizeze" compania de socializare, relateaza CNBC, scrie news.ro.

Viitorul instrument de plați al Twitter va accepta inițial doar monede fiat (valuta emisa de guverne și banci centrale), dar Elon Musk vrea sa fie construit pentru a putea susține cripto in viitor.