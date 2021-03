Twitter îşi va numi un reprezentant în Turcia, în pofida temerilor legate de cenzură Twitter isi va numi un reprezentant in Turcia, supunandu-se astfel unei legi controversate care ar putea obliga reteaua de socializare online sa retraga unele postari, la cererea autoritatilor turce, transmite sambata AFP. ''Pentru ca Twitter sa ramana accesibila pentru toti cei care o utilizeaza in Turcia, am decis sa stabilim acolo o entitate juridica'', a declarat reteaua de socializare intr-un comunicat publicat vineri seara. Guvernul de la Ankara a indicat ca a fost notificat despre aceasta decizie, care intervine la cateva luni dupa o disputa intre Turcia si gigantii internetului.… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Guvernul rus a acuzat vineri reteaua de socializare Twitter ca devine un ''instrument al dictaturii'' tarilor occidentale, dupa ce aceasta a blocat recent aproximativ o suta de conturi legate de Rusia, relateaza agentiile EFE si TASS, preluate de Agerpres.

