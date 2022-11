Stiri pe aceeasi tema

- Twitter si-a inchis temporar birourile dupa ce tot mai multi angajati au ales sa plece in urma ultimatumului primit din partea lui Elon Musk, care le-a cerut sa accepte sa munceasca mai intens si cu program prelungit sau sa paraseasca compania.

- Noul proprietar al Twitter a trimis miercuri seara primul mail intern catre angajați in care le transmite sa se pregateasca pentru „vremuri dificile” și in care ii anunța ca munca de la domiciliu este interzisa cu excepția unor cazuri in care iși va personal acordul, relateaza Bloomberg . Musk a spus…

- Vor fi concedieri in masa la Twitter dupa preluarea companiei de catre Elon Musk. Vineri, angajații vor fi anunțati prin e-mail daca iși pastreaza sau iși pierd locul de munca, potrivit Mediafax. Twitter a luat decizia de a disponibiliza o parte din personal dupa preluarea companiei de catre Elon…

- Elon Musk intentioneaza sa desfiinteze aproximativ 3.700 de locuri de munca la Twitter, respectiv jumatate din forta de munca a companiei, in incercarea de a reduce costurile, potrivit unor surse din companie citate de Bloomberg News, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…