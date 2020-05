Stiri pe aceeasi tema

- "Aceste BRUTE dezonoreaza memoria lui George Floyd si nu voi lasa acest lucru sa se intample. Tocmai am vorbit cu guvernatorul Tim Walz si i-am spus ca Armata e cu el pana la capat. In cazul oricarei dificultati, noi vom prelua controlul dar, cand incepe jaful, incepe sa se traga. Multumesc!", a…

- Twitter l-a acuzat vineri pe presedintele american Donald Trump de ”glorificarea violentei” si i-a marcat unul dintre mesajele pe care le-a postat pe Twitter despre revoltele urbane de la Minneapolis in urma uciderii lui George Floyd in timpul unei arestari in forta, despre care afirma ca incalca…

- Orasul Minneapolis din nordul SUA a fost miercuri seara pentru a doua zi consecutiv scena unor proteste violente, dupa moartea unui barbat de culoare survenita ca urmare a arestarii sale de catre politie, relateaza AFP, dpa si Reuters, citate de Agerpres.Manifestantii, unii avand fetele acoperite, au…

- Președintele american Donald Trump a declarat sambata ca administrația de la Washington analizeaza numeroase propuneri legate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS), inclusiv una care prevede finanțarea OMS cu aproximativ 10% din fondurile alocate anterior, potrivit Reuters. Intr-o postare pe Twitter,…

- Presedintele american Donald Trump i-a solicitat miercuri directorului Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, Robert Redfield, sa-si retracteze afirmatia ca al doilea val de noul coronavirus din toamna ar putea fi mai rau decat situatia actuala, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro.…

- Twitter a inceput sa-si puna in practica masurile mai stricte impuse in mod special pe subiectul COVID-19 cu doua nume importante: avocatul lui Donald Trump si presedintele Braziliei potrivit news.ro.Reteaua sociala a decis sa stearga o postare a lui Rudy Giuliani, fost primar al orasului…

- Ministerul de Externe de la Beijing le-a recomandat marti cetatenilor chinezi sa evite calatoriile in tari cu risc ridicat in pandemia cauzata de noul coronavirus, in contextul in care controalele la sosire pe aeroporturile din China au fost inasprite, transmite Reuters. Cetatenii chinezi ar trebui…

- Presedintele SUA Donald Trump l-a numit vineri pe congresmanul republican John Ratcliffe la conducerea serviciilor nationale de informatii, in timp ce in urma cu sase luni renunta sa-i incredinteze acestuia acest post in fata criticilor referitoarea la lipsa lui de experienta, relateaza AFP si Reuters.…