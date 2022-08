Twitter, indisponibil pentru mii de utilizatori / Specialiştii au raportat peste 32.000 de întreruperi Downdetector, care urmareste intreruperile prin colectarea rapoartelor de stare din mai multe surse, a aratat peste 32.000 de rapoarte de intreruperi. “Ne ocupam acum de acest lucru, vom reveni cat mai curand posibil”, a declarat Twitter pentru Reuters. Platforma de socializare, care se afla intr-o lupta juridica cu patronul Tesla (TSLA.O), Elon Musk, in legatura cu acordul de preluare a acestuia, in valoare de 44 de miliarde de dolari, s-a confruntat cu o intrerupere de aproape trei ore in luna iulie, compania afirmand ca a avut unele probleme cu sistemele sale interne care au afectat multe… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Twitter Inc a fost indisponibil, marti, pentru mii de utilizatori, potrivit site-ului de urmarire a intreruperilor Downdetector.com, citat de Reuters. Downdetector, care urmareste intreruperile prin colectarea rapoartelor de stare din mai multe surse, a aratat peste 32.000 de rapoarte de intreruperi.…

- Cea mai mare economie din Asia de Sud-Est a incercat sa determine Tesla sa infiinteze o unitate de productie in tara, care are rezerve majore de nichel. Presedintele Joko Widodo s-a intalnit cu fondatorul Tesla, Elon Musk, la inceputul acestui an, pentru a spori investitiile. ”Suntem in continuare in…

- Aceasta plangere confidentiala nu este inca disponibila publicului. In ceea ce promite a fi o escaladare a bataliilor legale, seful Tesla si-a depus contra-actiunea la scurt timp dupa ce judecatorul care supravegheaza procesul Twitter a decis data de 17 octombrie pentru inceperea procesului. Una dintre…

- Twitter a angajat firma de avocatura Wachtell, Lipton, Rosen & Katz din SUA, in timp ce se pregateste sa-l dea in judecata pe Elon Musk si sa-l forteze sa finalizeze achizitia de 44 de miliarde de dolari a companiei de social media, potrivit unor persoane familiare cu chestiunea, transmite Reuters.…

- Elon Musk a avertizat luni ca ar putea renunta la oferta sa de 44 de miliarde de dolari de preluare a Twitter, daca reteaua de socializare nu ii va pune la dispozitie date despre spam si conturi false, transmite Reuters. Intr-o scrisoare catre Twitter, miliardarul si-a reiterat solicitarea de detalii…

- Președintele american Joe Biden, intrebat vineri despre declarația lui Elon Musk, cum ca are un „sentiment super prost” in legatura cu economia, a glumit și i-a urat lui Musk „mult noroc” in „calatoria sa pe Luna”. Musk a scris intr-un e-mail adresat directorilor ca are un „sentiment super rau” in legatura…

- Twitter va incepe sa plaseze avertismente peste continuturile inselatoare cu privire la conflictul din Ucraina si va limita propagarea afirmatiilor dezmintite de grupurile umanitare sau de alte surse credibile, a anuntat joi compania de socializare, transmite Reuters. Intensificarea dezinformarii in…

- Cel mai bogat om din lume a anunțat ca, momenta, suspenda achiziția Twitter, folosind chiar platforma pe care vrea sa o cumpere. Elon Musk a declarat ca oferta sa de 44 de miliarde de dolari pentru Twitter a fost temporar suspendata. Intr-un tweet, cel mai bogat om din lume a sugerat ca așteapta mai…