- Twitter va aplica presedintelui american Donald Trump aceleasi reguli ca celorlalti utilizatori ai platformei sale, din ianuarie, cand presedintia Statelor Unite va fi preluata de democratul Joe Biden, potrivit companiei de socializare, transmite Reuters.

- Presedintele in functie al Statelor Unite, Donald Trump , a cerut joi oprirea numararii voturilor, in contextul in care denunta posibile fraude in procesarea buletinelor de vot prin corespondenta. "Opriti numararea voturilor!", a transmis Donald Trump, prin Twitter. "Orice buletin de vot venit dupa…

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca va cere Curtii Supreme sa se implice in alegerile prezidentiale, dar experti in legislatie electorala considera ca s-ar putea ca institutia sa nu fie ultimul arbitru in acest scrutin, transmite Reuters. Experti in legislatia alegerilor au spus…

- ”Este clar ca am caștigat in suficiente state pentru a caștiga președinția. Nu am venit pentru a spune ca am caștigat. Am caștigat in Wisconsin cu 20.000 de voturi, in Michigan am caștigat cu 35.000 de voturi și crește. In Pennsylvania am caștigat cele mai multe voturi prin corespondența. Am caștigat…

- Prim-ministrul sloven Janez Jansa este primul sef de guvern din Uniunea Europeana care l-a felicitat pe Donald Trump pentru victoria clamata de acesta la alegerile prezidentiale din SUA, transmit APA si Reuters. 'Este destul de clar ca poporul american i-a ales pe @realDonaldTrump @Mike_Pence pentru…

- Produsul Intern Brut (PIB) al Statelor Unite a consemnat un un avans de 33,1% in cel de-al treilea trimestru, cel mai mare avans economic din 1947 incoace, de cand au inceput sa fie consemnate astfel de date, scrie Sky News.Avansul vine dupa un declin istoric, de 31,4% in cel de-al doilea trimestru,…

- Presedintele american, Donald Trump, a criticat miercuri decizia retelelor sociale Twitter si Facebook de a limita distribuirea unui controversat articol despre legaturile dintre adversarul sau democrat la alegerile prezidentiale, Joe Biden, si o companie din domeniul gazelor naturale din Ucraina suspectata…

- Presedintele american, Donald Trump anunțase ji ca si-a facut un test COVID-19, dar inca nu are rezultatele, dupa testul pozitiv al unei colaboratoare apropiate, scrie AFP, citata de agerpres. "Ea a fost testata pozitiv", a declarat Donald Trump pentru Fox News, confirmand informatii de presa referitoare…