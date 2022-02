Twitter ia măsuri de protejare a utilizatorilor în contextul războiului din Ucraina Temporar, pentru „a asigura vizibilitatea informatiilor de siguranta”, Twitter a decis sa intrerupa afisarea de reclame in Ucraina si Rusia. Acelasi lucru se intampla si cu recomandarile automate de continut. Practic, in contextul razboiului din Ucraina, Twitter intrerupe componentele care functioneaza pe baza algoritmului, care ar putea aduce continut si reclame nepotrivite oamenilor din tarile implicate in conflict. Oficialii companiei spun ca verifica cu mare atentie continutul legat de conflict, pentru a preveni dezinformarile si tentativele de manipulare. Pe de alta parte, Twitter lanseaza… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

