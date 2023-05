Twitter a restricționat contul in limba engleza al fostului președinte rus Dmitri Medvedev pentru o postare pe care a facut-o, argumentand ca Polonia „nu ar trebui sa existe”. Medvedev, care este in prezent vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Rusiei și un susținator deschis al razboiului din Ucraina, a scris ca Polonia nu ar trebui […] The post Twitter i-a restricționat contul in limba engleza al fostului președinte rus, Dmitri Medvedev, intrucat a spus ca ”Polonia nu ar trebui sa existe” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .