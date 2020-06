Twitter face noi modificări. Ce se va întâmpla cu postările utilizatorilor Twitter a lansat oficial o noua funcție care le faciliteaza utilizatorilor interacțiunea pe platforma de social media . Aceasta poate fi gasita in cadrul versiunii de desktop a site-ului. Twitter a inceput in urma cu cateva saptamani testarea unei funcții de programare a postarilor, iar acum lanseaza oficial aceasta facilitate care ofera posibilitatea utilizatorilor sa iși programeze postarile și sa le salveze ca draft-uri pe platforma de social media, potrivit news.ro . Programarea se face prin intermediul unui buton, ce combina simbolul unui ceas si al unui calendar, din bara de butoane a ferestrei… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

