Twitter blochează aplicaţiile terţe Twitter si-a actualizat politica privind aplicatiile terte, unde scrie acum ca API-ul retelei sociale nu poate fi folosit pentru a crea produse care inlocuiesc aplicatiile oficiale dezvoltate de companie. Practic, prin aceasta modificare, sunt blocati totii clientii terti de Twitter, precum TweetBot, Twitterific, Talon, Fenice si toate celelalte aplicatii care reprezentau alternative la aplicatia oficiala. Twitter si-a actualizat regulamentul la mai multe zile dupa ce mai multe aplicatii terte au incetat sa functioneze, fara vreo explicatie oficiala din partea companiei. Decizia a atras numeroase… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

