Stiri pe aceeasi tema

- In baza noilor proceduri introduse in timpul pandemiei de COVID-19, toate videoconferintele Consiliului de Securitate sunt organizate pe baza consensului intre cei 15 membri. In vremuri obisnuite, fiecare membru al Consiliului se poate opune unei reuniuni daca strange noua voturi din totalul celor 15…

- China nu îsi va stabili un obiectiv de crestere în acest an, a anuntat vineri premierul Li Keqiang, o decizie fara precedent pentru gigantul asiatic, înca slabit de pandemia noului coronavirus, informeaza AFP, citata de Agerpres. Este pentru prima oara când autoritatile chineze…

- O persoana a murit joi seara dupa ce a fost lovita de un avion care ateriza pe pista unui aeroport din Austin, un oras din statul american Texas, au anuntat autoritatile locale, citate vineri de Reuters. Persoana a fost lovita si ucisa, joi seara, pe pista 17R de o aeronava care ateriza,…

- Masurile de carantina pentru combaterea coronavirusului in capitala Chinei s-ar putea relaxa chiar de joi, afirma doua surse ale agentiei Reuters. Municipalitatea din Beijing, care se pregateste pentru un eveniment politic important, nu a raspuns solicitarilor agentiei de a comenta informatia.…

- O nava de razboi americana a traversat miercuri stramtoarea Taiwan, cu riscul de a provoca indignarea Chinei, intr-un moment in care relatiile dintre Beijing si Washington s-au tensionat si mai mult, in principal din cauza disputei pe tema coronavirusului, potrivit France Presse, scrie Agerpres.Flota…

- In contextul in care raspandirea coronavirusului in China a intrat pe o panta descendenta, mai multe voci sustin ca asiaticii fac propaganda cu ajutoarele pe care le ofera comunitatii internationale, dupa ce au rugat ca sprijinul ce le-a fost acordat in varful epidemiei sa fie trecut sub tacere,…

- Bilantul deceselor provocate de noul coronavirus a ajuns la 853 in Iran, unde s-au inregistrat 129 de noi decese in ultimele 24 de ore, a anuntat luni pe Twitter un oficial din cadrul Ministerului Sanatatii, adaugand ca numarul total al infectarilor pe teritoriul acestei tari a ajuns la 14.991, potrivit…