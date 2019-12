Stiri pe aceeasi tema

- Compania a precizat intr-un mesaj postat pe Twitter ca autobuzul era oprit la semafor cand s-a surpat solul. ”Pentru curiosi, partea din spate a autobuzului este mai grea, pentru ca acolo se afla motorul”, a precizat ea.O dolina (”sinkhole” in engleza) se produce atunci cand o roca…

- 'Semnarea va avea loc cel tarziu marti (29 octombrie) in prezenta presedintelui Abd Rabbo Mansour Hadi si a sefului Consiliului de Tranzitie al Sudului (STC) Aidarous al-Zoubaidi', a declarat o sursa din cadrul guvernului yemenit recunoscut de comunitatea internationala. 'Am semnat versiunea finala…

- Pentru prima din martie, titlurile Tesla au trecut pragul de 300 de dolari. Actiunile au urcat cu 21%, la 307,12 dolari, apoi s-au tranzactionat in crestere cu 16%. Profitul Tesla s-a situat la 1,86 dolari pe actiune, in trimestrul trei din 2019, in timp ce analistii se asteptau la pierderi de 0,42…

- ARAD. Presedintele Consiliului Judetean Arad, Iustin Cionca, spune ca modificarea legii privind transportul public ar putea lasa comunitatile izolate din judetul Arad fara curse de autobuz. Pana acum, CJA subventiona Compania de Transport Public Arad pe rutele nerentabile (pentru a asigura transportul…

- Cuplurile straine necasatorite pot de acum incolo sa inchirieze o camera la hotel in Arabia Saudita, au anuntat autoritatile acestei tari ultraconservatoare, la cateva zile dupa ce anuntasera emiterea de vize turistice, informeaza AFP.O circulara adresata operatorilor hotelieri, publicata…

- Oradea Job Expo deschide seria de toamna a targurilor de locuri de munca. Manifestarea, organizata de Inform Media, editor al cotidienelor Jurnal Bihorean si Bihari Naplo, si al site-urilor Bihon.ro si Erdon.ro, in partener intitutional cu AJOFM Bihor, va avea loc vineri, 4 octombrie, intre orele…

